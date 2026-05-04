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Elis-CA en hausse au T1, prévisions pour 2026 maintenues
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 17:40

Elis ELIS.PA a fait état lundi d'une hausse de 4,3% de son chiffre d'affaires sur un an au premier trimestre, porté par une croissance dans la plupart de ses marchés, l’Amérique latine en tête (+12,6%), les acquisitions et les effets des ajustements tarifaires.

Les revenus trimestriels ont atteint 1,18 milliard d’euros, en croissance organique de 3,1%.

Le spécialiste de l'entretien du linge et d'équipements d'hygiène a confirmé l’ensemble de ses objectifs financiers pour 2026 communiqués en mars.

Le groupe a par ailleurs précisé ne constater aucun impact significatif du conflit au Moyen-Orient sur son activité, soulignant qu’il n’est pas présent dans la région et que la baisse temporaire de la fréquentation en hôtellerie-restauration observée en mars s’est rapidement normalisée.

(Redigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

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