Elis-CA à +5,3% au T3, objectifs annuels confirmés

Elis ELIS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 5,3% en données publiées au troisième trimestre, à 1,25 milliard d'euros, le spécialiste des services de nettoyage confirmant également ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires du groupe a été soutenu par une activité estivale solide dans l’Hôtellerie-Restauration en France et en Europe du Sud, indique Elis dans un communiqué.

La société a par ailleurs dit étudier certaines acquisitions "de taille comparable".

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)