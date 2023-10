Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: BWGI réalise l'acquisition de près de 6% du capital information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 18:15









(CercleFinance.com) - BW Gestão de Investimentos (BWGI), une société de gestion d'actifs indépendante basée au Brésil, annonce avoir signé un accord définitif avec Crédit Agricole Assurances (CAA) pour acquérir l'intégralité de la participation d'environ 6% détenue par CAA dans Elis.



BWGI est une filiale à 100% de Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (BWSA), une holding brésilienne ayant de nombreuses prises de participations minoritaires ou majoritaires dans des entreprises mondiales de premier plan.



BWSA fait partie du groupe Moreira Salles, qui est aussi actionnaire de référence de Itaú Unibanco, le plus gros groupe financier d'Amérique latine.



Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré : ' Le support de BWGI en tant qu'actionnaire de long terme, présent au Conseil de surveillance, permettra à Elis de poursuivre sa croissance rentable dans ses marchés et tout en apportant une valeur significative à toutes les parties prenantes du Groupe. '









Valeurs associées ELIS Euronext Paris -1.63%