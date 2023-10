Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: BWGI réalise l'acquisition de 6,2% du caoital information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 17:50









(CercleFinance.com) - BW Gestão de Investimentos, une société de gestion d'actifs indépendante basée au Brésil, annonce avoir réalisé, conformément à l'annonce du 9 octobre 2023, l'acquisition d'une participation de 6,2% du Crédit Agricole Assurances dans Elis.



A l'issue de cette opération, Crédit Agricole Assurances ne détient plus directement d'actions Elis et son représentant au Conseil de surveillance d'Elis a démissionné de son mandat.





Valeurs associées ELIS Euronext Paris +0.29%