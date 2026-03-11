 Aller au contenu principal
Elis augmente son dividende et prévoit des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 08:15

Elis fait part d'une augmentation de son dividende et d'un programme de rachats d'actions, à l'occasion de la publication de résultats annuels faisant ressortir notamment une légère hausse de sa marge d'EBITDA ajusté.

Elis dévoile un résultat net courant en hausse de 4,7% à 467,3 MEUR au titre de 2025, soit 1,85 EUR par action ( 5,2%), et un EBIT ajusté en amélioration de 4,6% à 766,6 MEUR, soit une marge stable à 16,0% du chiffre d'affaires.

L'EBITDA ajusté du groupe a augmenté de 5,6% à 1 700,1 MEUR, soit une marge d'EBITDA accrue de 20 points de base à 35,4%, pour un chiffre d'affaires de 4 796,8 MEUR, en croissance de 5,5% hors effet de change ( 3,8% en organique).

Le groupe de blanchisserie industrielle revendique "une bonne dynamique commerciale, soutenue par la poursuite du développement de l'externalisation et le déploiement des services du groupe dans l'ensemble des zones géographiques".

"La grande diversification du portefeuille clients permet d'atténuer l'impact du ralentissement de l'activité observé dans certains secteurs en Europe, en particulier au second semestre 2025", ajoute la société.

Elis met aussi en avant une dynamique de prix favorable portée par les ajustements tarifaires pour compenser l'inflation des coûts, ainsi qu'une poursuite des gains de productivité dans toutes ses zones géographiques.

Sur ces bases, le groupe va proposer un dividende en numéraire de 0,48 EUR par action au titre de 2025 à la prochaine assemblée générale des actionnaires, en hausse de 7% par rapport au dividende versé au titre de 2024.

Il annonce aussi un programme de rachat d'actions pour un montant total pouvant aller jusqu'à 500 MEUR en 2026, en lien avec l'exercice potentiel, à partir d'octobre 2026, de l'option de remboursement anticipé portant sur les obligations convertibles 2029.

Pour 2026, Elis table sur un résultat net courant par action en croissance high-single digit , des marges d'EBITDA ajusté et d'EBIT ajusté en légère amélioration et une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement inférieure à celle de 2025.

Valeurs associées

ELIS
26,2000 EUR Euronext Paris +4,55%
