Elis anticipe un ralentissement de la croissance en 2025

(AOF) - Elis s'attend un ralentissement de son activité en 2025 alors que le groupe de blanchisserie industrielle a fait part de résultats 2024 conformes aux prévisions. Sur cette période, Elis a dégagé un résultat net en progression de 29% à 337,8 millions d'euros. L'Ebitda ajusté atteint 1,61 milliard d'euros, en croissance de 9,2%, faisant ressortir une marge de 35,2% contre 34,2% un an plus tôt. Le flux de trésorerie disponible s'élève à 346,4 millions d'euros, en hausse de 14,1%. Déjà publié fin janvier, le chiffre d'affaires est en progression de 5,2 % en organique, à 4,57 milliards d'euros.

Côté perspectives, Elis vise une croissance organique, soit à périmètre et changes constants, du chiffre d'affaires légèrement inférieure à 4% et anticipe également une légère croissance de sa marge d'Ebitda ajusté, de son résultat net courant par action sur une base diluée, et de son flux de trésorerie disponible.

La société va proposer à sa prochaine assemblée générale des actionnaires le versement au titre de l'exercice 2024 d'un dividende de 0,45 euro par action, en hausse d'environ 5% sur un an.

Elle engage également à partir de ce jeudi un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros pour l'exercice en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS