Elis annonce l'acquisition d'Adrett en Allemagne

Elis ELIS.PA a annoncé mardi l'acquisition de la société allemande Adrett, spécialisée dans les services de location-entretien de linge plat pour l'hôtellerie-restauration, afin de consolider son réseau.

Dans un communiqué, Elis indique que le chiffre d’affaires de cette acquisition, d'environ 12 millions d’euros en 2025, sera consolidé dans celui du groupe à compter du 1er janvier 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Kate Entringer)