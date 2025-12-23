 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elis annonce l'acquisition d'Adrett en Allemagne
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 07:22

Elis ELIS.PA a annoncé mardi l'acquisition de la société allemande Adrett, spécialisée dans les services de location-entretien de linge plat pour l'hôtellerie-restauration, afin de consolider son réseau.

Dans un communiqué, Elis indique que le chiffre d’affaires de cette acquisition, d'environ 12 millions d’euros en 2025, sera consolidé dans celui du groupe à compter du 1er janvier 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELIS
23,960 EUR Euronext Paris +0,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Attentisme en vue en Europe avant les indicateurs américains
    information fournie par Reuters 23.12.2025 07:57 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sans tendance claire mardi avant la publication de plusieurs indicateurs clés américains sur la conjoncture alors que de nombreux investisseurs se préparent à célébrer les fêtes de fin d'année. ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (à gauche) et le président américain Donald Trump (à droite) lors d'un sommet sur Gaza, à Charm el-Cheikh, en Egypte, le 13 octobre 2025 ( POOL / Yoan VALAT )
    Trump se vante d'avoir forcé Macron à accepter ses exigences sur le prix des médicaments
    information fournie par AFP 23.12.2025 07:44 

    "Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...": Donald Trump a livré lundi sa version bien à lui d'une conversation avec Emmanuel Macron, au terme de laquelle le président français aurait été forcé d'accepter ses exigences sur le prix des médicaments. Depuis ... Lire la suite

  • KERING : Le mouvement reste haussier
    KERING : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 23.12.2025 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • EMEIS : Peu de risque à moyen terme
    EMEIS : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 23.12.2025 07:29 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank