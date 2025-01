Elis: acquisition de 100% de Wäscherei Bodensee information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 18:01









(CercleFinance.com) - Elis annonce l'acquisition de 100% de Wäscherei Bodensee en Suisse.



L'entreprise, qui dispose de deux blanchisseries dans le centre et l'Est du pays, propose des services de location-entretien de linge plat, principalement à une clientèle en Santé (hôpitaux et maisons de retraite) et en Hôtellerie-Restauration.



La société emploie actuellement 220 personnes. En 2024, Wäscherei Bodensee a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 27 millions d'euros. L'acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er janvier 2025.



Cette nouvelle acquisition permettra de renforcer le réseau d'Elis en Suisse, et enrichira le portefeuille clients sur le secteur de la santé dans le pays.





Valeurs associées ELIS 19,06 EUR Euronext Paris -2,61%