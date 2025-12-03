 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 092,02
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Elis acquiert une blanchisserie française près de Bâle
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 09:22

Elis fait part de l'acquisition de 100% de JP Muller, une société française opérant une blanchisserie moderne à une dizaine de kilomètres de Bâle, qui emploie environ 50 employés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 millions d'euros.

Muller propose des services de linge plat à une clientèle en hôtellerie-restauration dans toute la région Grand-Est de la France, mais aussi dans les environs de Bâle en Suisse. Elle sera consolidée dans les comptes d'Elis à partir du 1er décembre 2025.

Valeurs associées

ELIS
24,1800 EUR Euronext Paris +0,08%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank