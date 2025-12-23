Elis acquiert la société Adrett en Allemagne
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 08:17
Adrett propose des services de location-entretien de linge plat à une clientèle en hôtellerie-restauration, un marché particulièrement dynamique en Allemagne. Cette nouvelle acquisition permettra de consolider le réseau existant d'Elis.
Cette société emploie actuellement environ 140 personnes et son équipe dirigeante restera en place. Son chiffre d'affaires, estimé à environ 12 millions d'euros en 2025, sera consolidé dans celui d'Elis à compter du 1er janvier 2026.
Valeurs associées
|24,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,17%
A lire aussi
-
par Maggie Fick Novo Nordisk entend commercialiser son traitement amaigrissant Wegovy sous forme de comprimé dès janvier dans les pharmacies aux Etats-Unis, après avoir reçu l'accord de l'autorité américaine des médicaments (FDA) pour cette forme d'administration. ... Lire la suite
-
Pompes à chaleur : le Français Atlantic sur le point de passer sous pavillon nippo-américain, Bercy surveille le dossier
Les pompes à chaleur sont au cœur de la stratégie d'électrification de la France portée par le gouvernement. Le numéro un Français de la pompe à chaleur -secteur clé de la transition énergétique - pourrait être racheté par le groupe nippo-américain Paloma Rheem. ... Lire la suite
-
Chaque année, Saxo Bank imagine des scénarios chocs aux allures improbables mais riches d'enseignements sur les vulnérabilités des marchés mondiaux. De l'effondrement du bitcoin par une machine quantique à l'IPO record de SpaceX, en passant par une IA dirigeant ... Lire la suite
-
Après une année 2025 marquée par des choix économiques controversés, Donald Trump aborde 2026 avec des décisions stratégiques. Droits de douane, politique budgétaire expansionniste, mesures de soutien aux ménages : autant d'options qui pourraient redessiner la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer