 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elis acquiert la société Adrett en Allemagne
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 08:17

Elis fait part de l'acquisition de 100% d'Adrett Textilservice GmbH Wäscherei und Reinigung, entreprise qui dispose d'une blanchisserie moderne située à Schuby, dans le nord de l'Allemagne, près de la frontière danoise.

Adrett propose des services de location-entretien de linge plat à une clientèle en hôtellerie-restauration, un marché particulièrement dynamique en Allemagne. Cette nouvelle acquisition permettra de consolider le réseau existant d'Elis.

Cette société emploie actuellement environ 140 personnes et son équipe dirigeante restera en place. Son chiffre d'affaires, estimé à environ 12 millions d'euros en 2025, sera consolidé dans celui d'Elis à compter du 1er janvier 2026.

Valeurs associées

ELIS
24,000 EUR Euronext Paris +0,17%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank