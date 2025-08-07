Elis: accord pour acquérir OCL en Irlande information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Elis annonce la signature d'un accord pour acquérir 100% d'OCL Laundry Services Limited (OCL) en Irlande, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et dont la finalisation est soumise aux conditions réglementaires habituelles.



OCL exploite une blanchisserie industrielle à Ballinrobe, dans l'ouest du pays, et fournit des services aux clients du secteur de l'hôtellerie. Il emploie actuellement 170 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros en 2024.





Valeurs associées ELIS 24,4200 EUR Euronext Paris 0,00%