Elis: accord pour acquérir OCL en Irlande
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 07:42
OCL exploite une blanchisserie industrielle à Ballinrobe, dans l'ouest du pays, et fournit des services aux clients du secteur de l'hôtellerie. Il emploie actuellement 170 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros en 2024.
Valeurs associées
|24,4200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
