Elior vise un CA entre +3% et +4% pour l'exercice 2025-2026
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 18:00

Elior ELIOR.PA a annoncé mercredi s'attendre à une croissance organique du chiffre d’affaires pour l'exercice 2025-2026 comprise entre +3% et +4%.

Le groupe dit aussi prévoir une marge d’Ebita ajusté comprise entre 3,5% et 3,7%, soit une amélioration de 20 à 40 points de base.

Le groupe français de restauration collective a par ailleurs fait état d'un chiffre d'affaires de 6,15 milliards d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2024-2025, soit une croissance organique de 1,3% par rapport à il y a un an.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ELIOR GROUP
2,6580 EUR Euronext Paris -0,15%
