ELIOR VEUT SUPPRIMER 1.888 POSTES EN FRANCE DANS LA RESTAURATION D'ENTREPRISE PARIS (Reuters) - Elior a annoncé jeudi un plan de suppression de 1.888 postes en France dans la restauration d'entreprise en raison des difficultés de cette activité face à la crise du coronavirus, qui a notamment accéléré le développement du télétravail. Le groupe a présenté aux syndicats un plan de réorganisation de cette activité pour, dit-il, en assurer la pérennité. "Cette réorganisation prévoirait la suppression de 1.888 postes, répartis sur 1.260 lieux de restauration en entreprises opérés par Elior Entreprises et Arpège, sur l'ensemble du territoire", écrit le groupe dans un communiqué, tout en affichant la volonté de proposer "autant que possible, un reclassement (...) vers les autres activités du groupe en France". (Bertrand Boucey)

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -1.11%