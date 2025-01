Elior: succès de sooffre d'obligations de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 07:41









(CercleFinance.com) - Elior Group a annoncé hier le succès de son offre d'obligations senior à un taux de 5.625% à échéance 2030 d'un montant en principal total de 500 millions d'euros.



'd'un fort élan et d'une adhésion significative du marché des investisseurs en dette, reflétant la confiance dans la nouvelle histoire d'Elior' indique le groupe.



Les Nouvelles Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 5.625% et seront émises à un prix de 100% de leur valeur nominale.



La Société conclura également une nouvelle ligne de crédit renouvelable d'un montant de 430 millions d'euros à l'issue de l'Offre d'Emission des Nouvelles Obligations et annulera son accord de lignes de crédit seniors existant.



L'émission des Nouvelles Obligations devrait avoir lieu le 4 février 2025, sous réserve de conditions habituelles.





