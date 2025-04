Elior signe un partenariat avec Bistrots et Cafés de France

(AOF) - Elior annonce la signature d'un partenariat inédit avec Bistrots et Cafés de France, réaffirmant son rôle d'acteur engagé dans la vitalité des territoires. "Ce partenariat permettra de proposer aux convives, directement sur leur lieu de travail, des espaces chaleureux et accessibles, inspirés des bistrots, pour partager une boisson, une pause gourmande, échanger autour d'un comptoir et recréer un esprit de convivialité essentiel au bien-être", précise le spécialiste de la restauration collective.

"Le partenariat avec l'association Bistrots et Cafés de France est une superbe opportunité pour proposer un lieu de vie de proximité qui rassemble et relie sur le lieu de travail. Nous allons ainsi pouvoir proposer à nos clients de nouvelles solutions pour renforcer l'attractivité des lieux de travail ", explique Boris Derichebourg, président d'Elior.

AOF - EN SAVOIR PLUS