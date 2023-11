Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : ricoche sous 2,35E, bon support en vue vers 2,00E information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - Après un rebond de près de +55%, Elior ricoche sous 2,35E et retombe vers 2,15E, ex-zénith du 9/08 au 15/09.

Le prochain support se dessine vers 2,00E, l'ex-plancher des 6 et 7 septembre dernier, le suivant se situe vers 1,80E et remonte au 15 septembre dernier.





