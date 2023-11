Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: résultat opérationnel courant de 33 ME sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires des activités poursuivies du s'élève à 5 223 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, contre 4 451 millions d'euros pour l'exercice précédent. L'augmentation est de +17,3 % avec une croissance organique de +11,2 % (objectif : croissance d'au moins +10%). Sur une base comparable, le chiffre d'affaires augmente de +9,6 %.



L'EBITA ajusté consolidé des activités poursuivies correspond à un profit de 59 millions d'euros, comparé à une perte de -48 millions d'euros lors de l'exercice précédent, soit un redressement de 107 millions d'euros.



Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies de l'exercice 2022-2023 s'inscrit à 33 millions d'euros, contre une perte de -69 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe ressort en perte de -93 millions d'euros, contre une perte de -427 millions d'euros lors de l'exercice 2021-2022.



Le Groupe se fixe désormais pour objectif de générer 44 millions d'euros de synergies de coûts en année pleine à horizon 2026. Au total, y compris l'objectif inchangé de synergies commerciales, le Groupe a donc pour nouvel objectif de réaliser 56 millions d'euros de synergies annuelles récurrentes à horizon 2026, soit près du double de l'objectif initial.





