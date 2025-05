Elior rehausse sa marge d'Ebita ajusté pour l'exercice 2024-2025

(AOF) - Le chiffre d’affaires d' Elior s’établit à 3,213 milliards d’euros au premier semestre, soit une hausse de 1,5% en organique, portée par la Restauration Collective à 2,3%. La rentabilité opérationnelle progresse avec un Ebita ajusté de 132 millions d'euros sur cette période contre 100 millions d’euros l’an dernier. La marge d’Ebita ajusté de 4,1%, en progression de 90 points de base (+120 points de base en restauration collective), traduit la priorité donnée depuis deux ans au développement commercial rentable. Son résultat net est de 43 millions d'euros contre 1 million d'euros il y a un an.

Pour le second semestre, le groupe prévoit une dynamique de croissance similaire à celle du premier semestre et maintient ses ambitions d'amélioration continue de la rentabilité.

En conséquence, les perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2024-2025 ont été ajustées.

Elior anticipe désormais une croissance organique du chiffre d'affaires, axée sur la rentabilité, comprise entre +1% et +2% (contre +3% à +5% initialement prévu).

Sa marge d'Ebita ajusté a été revue à la hausse entre 3,3% et 3,6% (supérieure à 3% initialement prévu), soit une amélioration de +50 points de base à +80 points de base sur l'exercice 2024-2025.

Il confirme le ratio de levier d'endettement inférieur à 3,5x à fin septembre 2025, confortablement en deçà des covenants à 4,5x.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Groupe de restauration collective et multiservices, numéro 1 en France, Espagne et Italie, numéro 5 au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et créé en 1991 ;

- Chiffre d’affaires de 6, 1Mds€ réalisé majoritairement dans la restauration collective, devant les multiservuces (nettoyage, accueil, espaces verts, sécurité, efficacité énergétique, éclairage public, services RH et d'intérim et sous-traitance aéronautique) ;

- Modèle d’affaires de complémentarité entre les activités, d’élargissement de la base de clientèle, de renforcement des positions de leader national et d’élargissement de l’implantation aux Etats-Unis et en Asie ;

- Capital détenu à 48,17 % par Derichebourg et 7 % par BDL Capital Management, Daniel Derichebourg étant président-directeur général du conseil de 12 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axé sur l’intégration de la branche multiservices de Derichebourg :

- opérant des changements managériaux en France et en Italie, réorganisation les activités en France et restructurant lds fonctions supports du siège,

- maîtrisant et sécurisant les chaînes d’approvisionnement,

- limitant l’impact de l’inflation par les renégociations de prix supplémentaires et la revue systématique du portefeuille de contrats,

- visant 56 M€ de synergies d’ici fin 2026,

- rationalisant les coûts et accélérant la reprise commerciale,

- travail sur le rallongement de la dette ;

- Stratégie environnementale « Aimer la terre » 2030 :

- réduction de 25 % des émissions de CO2 (vs 2020) et de 50 % des gaspillages alimentaires par repas :

- en cours de révision avec nouvelles ambitions attendues pour la fin de l’exercice ;

- Volontarisme en Asie : acquisition à Hong-kong et accélération de l’expansion en Inde ;

- Situation financière en redressement après l’acquisition, au printemps 2023, de la branche multiservices de Derichebourg : levier d’endettement ramené à 3,8 (objectif de 3 pour 2026) et liquidités de 394M€, dopées par un autofinancement libre de 215 M€

Défis

- Maintien d’un taux de rétention des clients supérieur à 90 % ;

- Enjeu de la prise de participation de 10 % dans AD Entreprises, groupe du cuisinier Alain Ducasse ;

- Forte dévalorisation boursière depuis novembre, les investisseurs estimant trop prudentes les anticipations de croissance du chiffre d’affaires 2024-25, malgré la très nette amélioration de la marge opérationnelle, à 2,8 % et le retour à la rentabilité nette ;

- Objectifs pour l’exercice clos le 30 septembre 2025 : croissance du chiffre d’affaires de 3 à 5 %, marge d’exploitation de + 3 % et levier de la dette autour de 4 ;

- Non versement de dividende depuis 2020.