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Elior : refranchit les 2,50E, grosse résistance vers 2,615E
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 12:35

Après une série de 5 replis consécutifs depuis un plafonnement sous 2,615E, Elior reprend appui vers 2,40E et refranchit les 2,50E, se rapprochant du "gap" des 2,522E du 11 mars.
Le principal obstacle court terme demeure plus que jamais la palier des 2,614/2,615E, ensuite, il s'agira de combler le "gap" des 2,754E du 27 février.

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