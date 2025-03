Elior: rechute de 5,5%, retour à la case départ, vers 2,650E information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 09:09









(CercleFinance.com) - Elior rechute de 5,5%, effectuant un retour à la case départ, vers 2,6500E (testé les 11 et 13 mars).

Le principal support se situe vers 2,57E, testé les 19 et 28 février dernier.





Valeurs associées ELIOR GROUP 2,6920 EUR Euronext Paris -4,13%