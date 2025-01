Elior: rachat pour 390 millions d'euros d'obligations 2026 information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Elior a annoncé dans la soirée d'hier avoir racheté pour environ 390,5 millions d'euros de ses obligations senior à échéance 2026 dans le cadre de sa récente opération de refinancement.



Suite à ces rachats, le montant principal total des obligations existantes 2026 qui resteront en circulation s'établira à près de 159,5 millions d'euros, indique le groupe de restauration collective dans un communiqué.



Les obligations rachetées dans le cadre de l'offre sont destinées à être annulées et ne seront pas réémises ou revendues, est-il précisé dans l'avis.



Pour mémoire, Elior a refinancé son obligation 2026 en procédant à une nouvelle émission 2030 de 500 millions d'euros affichant un coupon de 5,625%, une opération qui avait été bouclée à bien avec succès la semaine dernière.





