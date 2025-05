Elior : 'M' baissier sous 2,85E, dévisse de -6% vers 2,65E information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Après un double échec sous 2,85 puis 2,86E (12 et 20 mai), Elior dévisse de -6% vers 2,65E et efface d'un coup tous ses gains depuis le 27 avril.

Un palier de soutien se dessine vers 5,54E : ex-résistance du 24 avril, ex-plancher du 24 mars, le suivant se dessine vers 2,48E (testé le 25/04).







Valeurs associées ELIOR GROUP 2,7000 EUR Euronext Paris -5,66%