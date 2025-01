Elior : lancement d'une offre d'obligations senior de 500 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Elior annonce avoir lancé une offre d’obligations senior à taux fixe à échéance 2030 d’un montant en principal total de 500 millions d’euros. Les nouvelles obligations seront pari passu avec les autres emprunts senior de la société, y compris sa nouvelle ligne de crédit renouvelable. La société conclura également une nouvelle ligne de crédit renouvelable d'un montant de 430 millions d'euros à l'issue de l’Offre d'Emission des Nouvelles Obligations et annulera son accord de lignes de crédit seniors existant.

