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Elior Group rembourse des obligations par anticipation
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 07:49

Elior Group a annoncé le remboursement anticipé de 159 millions d'euros d'obligations senior à 3,75%, venant à échéance en juillet 2026 et émises par la société le 8 juillet 2021.

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