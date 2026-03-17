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Elior Group réalise l'acquisition de l'eau minérale naturelle 808
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 10:45

Elior Group annonce l'acquisition de l'eau minérale naturelle 808, située à Meyreuil, au coeur des contreforts de la montagne Sainte-Victoire.

Naissant à 808 mètres de profondeur, l'eau minérale naturelle 808 puise sa pureté dans une source millénaire située au pied de la montagne Sainte-Victoire.

"Avec cette acquisition, Elior Group affirme son engagement en faveur de la préservation durable du patrimoine naturel français et de la valorisation de ressources locales à fort potentiel" indique le groupe.

La société d'Exploitation de l'Eau Minérale 808 prévoit un programme d'investissement destiné à moderniser l'unité d'embouteillage de Meyreuil (3 000 m²) et à renforcer les équipes locales, avec pour objectif de doubler les effectifs dans les mois à venir.

À horizon deux ans, la production visée s'établit entre 15 et 20 millions de bouteilles par an, proposées en contenants de 0,75 L et 0,5 L, plates et gazeuses. Une attention particulière est portée au design des bouteilles en verre recyclable, en cohérence avec le positionnement haut de gamme.

"Avec l'eau 808, nous souhaitons proposer une eau d'exception, positionnée sur le haut de gamme et contribuer à son rayonnement en France comme à l'international. " a déclaré Patrick Ciampi, président de la société d'Exploitation de l'Eau Minérale 808.

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