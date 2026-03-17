Elior Group réalise l'acquisition de l'eau minérale naturelle 808
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 10:45
Naissant à 808 mètres de profondeur, l'eau minérale naturelle 808 puise sa pureté dans une source millénaire située au pied de la montagne Sainte-Victoire.
"Avec cette acquisition, Elior Group affirme son engagement en faveur de la préservation durable du patrimoine naturel français et de la valorisation de ressources locales à fort potentiel" indique le groupe.
La société d'Exploitation de l'Eau Minérale 808 prévoit un programme d'investissement destiné à moderniser l'unité d'embouteillage de Meyreuil (3 000 m²) et à renforcer les équipes locales, avec pour objectif de doubler les effectifs dans les mois à venir.
À horizon deux ans, la production visée s'établit entre 15 et 20 millions de bouteilles par an, proposées en contenants de 0,75 L et 0,5 L, plates et gazeuses. Une attention particulière est portée au design des bouteilles en verre recyclable, en cohérence avec le positionnement haut de gamme.
"Avec l'eau 808, nous souhaitons proposer une eau d'exception, positionnée sur le haut de gamme et contribuer à son rayonnement en France comme à l'international. " a déclaré Patrick Ciampi, président de la société d'Exploitation de l'Eau Minérale 808.
Valeurs associées
|2,4720 EUR
|Euronext Paris
|+2,66%
A lire aussi
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 18e jour mardi: . Israël dit avoir éliminé Ali Larijani et le chef du Bassidj Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi "l'élimination" d'Ali Larijani, l'un des principaux ... Lire la suite
-
La mère et de la sœur de Narumi Kurosaki, disparue sans laisser de trace en décembre 2016 "n'attendent rien de ce nouveau procès. Elles n'attendent pas de révélation, pas de vérité", indique leur avocate Sylvie Galley, avant le début du troisième procès aux assises ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche et des écologistes à Paris hors LFI, a qualifié mardi d'"ultime désaveu" pour Rachida Dati le retrait de Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) de la campagne, après la fusion de leurs listes respectives. "L'addition ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer