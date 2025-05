Elior: forte amélioration du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - Elior Group fait part d'une forte amélioration de son résultat net à 43 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, contre un million l'an dernier, avec un EBITA ajusté de 132 millions, contre 100 millions un an auparavant.



Le groupe de services affiche ainsi une marge d'EBITA ajusté de 4,1%, en progression de 90 points de base (+120 points de base en restauration collective), 'traduisant la priorité donnée depuis deux ans au développement commercial rentable'.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,9% à 3,21 milliards d'euros, reflétant une croissance organique de 1,5% (+2,3% en restauration collective) complétée par une contribution des acquisitions tactiques de +0,9% et un effet de change de +0,7%.



Pour l'ensemble de l'exercice, Elior abaisse sa prévision de croissance organique du CA à entre +1 et +2% (contre +3 à +5% initialement prévu), mais remonte celle de marge d'EBITA ajusté à entre 3,3 et 3,6% (supérieure à 3% initialement prévu).





Valeurs associées ELIOR GROUP 2,7060 EUR Euronext Paris 0,00%