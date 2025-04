Elior: dévisse de -10% vers 2,25E, retest des 2,22E imminent information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - Elior dévisse de -10% vers 2,25E pour des raisons qui échappent à la grande majorité des observateurs (pas de communiqué, même pas de 'rumeurs' pour justifier le plongeon, sinon des articles récurrents fustigeant la faible qualité/quantité des repas fournis par Elior à certaines cantines scolaires).

Techniquement, la cassure du plancher des 2,505E de la mi-janvier, puis des 2,50E (26/11 au 3/12/2024) semble avoir déclenché une avalanche de 'stops' qui risque de déboucher sur un retracement du plancher des 2,22E du 16 avril 2024, voir des 1,73E du 12 octobre 2022... puis du plus bas absolu des 1,55E du 25 octobre 2023.





Valeurs associées ELIOR GROUP 2,3280 EUR Euronext Paris -7,18%