Elior : brutalement rejeté sous la résistance des 3,00E
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 13:36

Elior se trouve brutalement rejeté sous la résistance des 3,00E testée les 20 octobre et 22 novembre 2025 (en intraday) : le titre semble bien parti pour revenir s'appuyer sur les MM50 et MM100 regroupées vers 2,75E puis le palier de soutien situé vers 2,713E.

Valeurs associées

ELIOR GROUP
2,8440 EUR Euronext Paris -4,24%
