Elior : bondit de +13% à 2,938E information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 10:58









(CercleFinance.com) - Elior bondit de +13% à 2,938E et repasse de -10% ) à +2% depuis le 1er janvier, effaçant la résistance des 2,82E du 30 décembre dernier



Le prochain objectif devient 3E, l'ex-plancher du 5/août/2024 puis des 3,12E du 4 septembre 2024.





Valeurs associées ELIOR GROUP 2,89 EUR Euronext Paris +11,31%