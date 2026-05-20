Elior abaisse ses objectifs, croissance organique du CA au S1

Elior ELIOR.PA a abaissé mercredi ses perspectives annuelles, expliquant prendre en compte le déploiement décalé des nouveaux contrats et les pressions inflationnistes, mais fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires au premier semestre.

Le groupe français de restauration collective table désormais sur une croissance organique entre 1% et 2%, contre une fourchette comprise entre 3% et 4% précédemment.

La marge d’Ebita ajusté hors élément exceptionnel sur l'exercice est dorénavant attendue à environ 3%, tandis que le groupe tablait auparavant entre 3,5% et 3,7%.

"Les résultats d’Elior Group au premier semestre 2026 font état d’une performance opérationnelle résiliente, en dépit de tensions inflationnistes, de décalages de contrats et d'un élément exceptionnel lié à un différend tarifaire sur un important contrat en Italie", a déclaré Daniel Derichebourg, président-directeur général du groupe, dans un communiqué.

Pour le premier semestre, Elior a fait état d'un Ebita ajusté de 95 millions d'euros après 132 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires au premier semestre ressort quant à lui en croissance organique de 1,3%, s'établissant à 3,18 milliards d'euros après 3,21 milliards d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 1,1% à données publiées.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)