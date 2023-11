Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : 7ème hausse, flambe de +10% vers 2,29E information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 11:22









(CercleFinance.com) - Elior aligne une 7ème séance de hausse d'affilée et accélère encore la cadence avec +10% vers 2,29E, ce qui porte à plus de 50% sa hausse depuis le plancher du 26 octobre : le franchissement de la résistance des 2,20E du 9 août au 15 septembre.

Le prochain objectif ne serait autre que le combleement du 'gap' des 2,456E du 25 juillet.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +4.35%