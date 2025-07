Elior : -4% vers 2,63E, en route vers 2,59E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 17:03









(CercleFinance.com) - Elior ricoche brutalement sous 2,80E et fait 'le grand écart' en séance avec une rechute de -4% vers 2,63E.

Le titre retrouvera un premier soutien vers 2,59E mais le meilleur support se situe au niveau des 2,54E, plancher testé les 7 et 17 juillet.

Ultimement, Elior pourrait aller chercher 2,425E, plancher de clôture du 23 juin.







Valeurs associées ELIOR GROUP 2,6480 EUR Euronext Paris -3,71%