Elia Group à peu près stable après son point d'activité trimestriel
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 09:47

Elia Group cède moins de 1% en début de séance à Bruxelles, après un point d'activité trimestriel du gestionnaire du réseau belge de transport d'électricité à haute tension, qui a confirmé à cette occasion sa fourchette-cible de résultat net pour 2025.

'Le développement du réseau électrique s'est accéléré en Belgique et en Allemagne, grâce à l'avancement de projets soutenant la connectivité régionale, la sécurité énergétique et la transition vers le renouvelable', affirme-t-il.

Elia Group prévoit que ses perspectives financières pour l'année 2025 soient en ligne avec la fourchette de prévisions, anticipant ainsi un résultat net attribuable à Elia Group dans la fourchette de 490 à 540 millions d'euros.

Dans le détail, il anticipe des résultats nets de 255 à 285 MEUR en Belgique, et dans la partie supérieure de la fourchette de 380 à 420 MEUR en Allemagne. Le segment non régulé et Nemo Link devrait entraîner une perte entre -35 et -45 MEUR.

Valeurs associées

ELIA GROUP
101,9000 EUR Euronext Bruxelles -0,10%
