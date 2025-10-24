Eli Lilly va s'offrir Adverum Biotechnologies

(AOF) - Eli Lilly a annoncé avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de Adverum Biotechnologies, une société spécialisée dans le domaine de la thérapie génique intra vitréenne. Avec cette opération de croissance externe, le géant américain sur Ixo-vec, le principal candidat-médicament d’Adverum Biotechnologies. Ixo-vec est actuellement évalué dans un essai clinique de phase 3, dont la phase de sélection des patients est achevée.

Il bénéficie notamment de la désignation Fast Track des autorités sanitaires américaines et de PRIME de l'Agence européenne du médicament, qui doit permettre d'accélérer le processus d'approbation des médicaments prometteurs.

Pour s'offrir sa cible, Eli Lilly va lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions ordinaires Adverum Biotechnologies au prix de 3,56 dollars par titre, ainsi qu'un CVR (droit de valeur conditionnel) non transférable donnant droit à jusqu'à 8,91 dollars supplémentaires par action en numéraire, en fonction de la réalisation de deux jalons prédéfinis. Au total, Eli Lilly pourrait débourser jusqu'à 12,47 dollars par titre.

