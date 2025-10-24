 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 201,90
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly va s'offrir Adverum Biotechnologies
information fournie par AOF 24/10/2025 à 15:40

(AOF) - Eli Lilly a annoncé avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de Adverum Biotechnologies, une société spécialisée dans le domaine de la thérapie génique intra vitréenne. Avec cette opération de croissance externe, le géant américain sur Ixo-vec, le principal candidat-médicament d’Adverum Biotechnologies. Ixo-vec est actuellement évalué dans un essai clinique de phase 3, dont la phase de sélection des patients est achevée.

Il bénéficie notamment de la désignation Fast Track des autorités sanitaires américaines et de PRIME de l'Agence européenne du médicament, qui doit permettre d'accélérer le processus d'approbation des médicaments prometteurs.

Pour s'offrir sa cible, Eli Lilly va lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions ordinaires Adverum Biotechnologies au prix de 3,56 dollars par titre, ainsi qu'un CVR (droit de valeur conditionnel) non transférable donnant droit à jusqu'à 8,91 dollars supplémentaires par action en numéraire, en fonction de la réalisation de deux jalons prédéfinis. Au total, Eli Lilly pourrait débourser jusqu'à 12,47 dollars par titre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
829,770 USD NYSE +1,07%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank