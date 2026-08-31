Eli Lilly va racheter Merida Biosciences dans le cadre d'une transaction de 2,88 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Eli Lilly LLY.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la société privée Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre 2,88 milliards de dollars en espèces, renforçant ainsi ses efforts dans le développement de traitements contre les maladies immunitaires et allergiques.
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