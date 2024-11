Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: va présenter ses données sur l'imlunestrant information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé que les données de l'essai de phase 3 portant sur l'imlunestrant, un dégradeur oral sélectif des récepteurs des oestrogènes (SERD), seront présentées pour la première fois à l'occasion du San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) qui se tiendra du 10 au 13 décembre à San Antonio, Texas.



L'essai évalue l'imlunestrant seul ou en combinaison avec le Verzenio chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé ER+ et HER2-, prétraitées par une thérapie endocrine.



Lilly présentera également une analyse du risque de récidive selon le statut nodal et les caractéristiques à haut risque pour les cancers du sein HR+ et HER2- précoces, ainsi que des données précliniques et de phase 1 pour les inhibiteurs sélectifs mutés PI3Ka LY4045004 et LOXO-783.







