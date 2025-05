Eli Lilly: va présenter des données sur 6 traitements information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 15:43









(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company annonce la présentation de résultats cliniques concernant six molécules en développement, dont orforglipron, insulin efsitora alfa, tirzepatide (Zepbound et Mounjaro), retatrutide, eloralintide et bimagrumab, lors du 85e congrès scientifique de l'American Diabetes Association (ADA), du 20 au 23 juin à Chicago.



Les données incluent notamment les résultats de l'essai de phase 3 ACHIEVE-1 pour orforglipron, les études QWINT-1, -3 et -4 pour efsitora alfa, et des analyses prolongées de l'étude SURMOUNT-1 pour tirzepatide.



Le programme inclut également des présentations sur bimagrumab en combinaison avec le sémaglutide dans le cadre de l'étude BELIEVE, ainsi que des données précliniques sur eloralintide et retatrutide.



Lilly organisera par ailleurs un événement investisseurs le dimanche 22 juin à 18h30 (heure locale), pour mettre en lumière son portefeuille en santé cardiométabolique. Celui-ci sera retransmis en direct sur son site investisseurs.





