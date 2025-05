Eli Lilly: va présenter de nouvelles données lors de l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que de nouvelles données portant sur plusieurs de ses traitements expérimentaux seront présentées à l'occasion du congrès annuel 2025 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), du 30 mai au 3 juin à Chicago.



Les résultats concernent l'imlunestrant (oral SERD), olomorasib (inhibiteur KRAS G12C), LY4170156 (conjugué anticorps-médicament ciblant le récepteur de l'acide folique alpha), ainsi que Verzenio (abemaciclib, inhibiteur CDK4/6).



Des présentations orales porteront sur les données de phase 3 pour l'imlunestrant dans le cancer du sein avancé ER+/HER2− et sur des résultats actualisés d'essais de phase 1/2 pour l'olomorasib dans les cancers du poumon et colorectal KRAS G12C-mutés.



Un poster présentera les premiers résultats de phase 1a/1b pour LY4170156 dans le cancer de l'ovaire résistant au platine.





