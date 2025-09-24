Eli Lilly va investir 6,5 MdUSD dans un nouveau site au Texas
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 12:15
Le site créera 615 emplois qualifiés ainsi que 4000 postes de chantier. Il produira notamment l'orforglipron, agoniste oral des récepteurs GLP-1, que Lilly prévoit de soumettre aux autorités pour l'obésité d'ici fin 2025.
Le PDG David A. Ricks souligne que ce projet 'assurera un accès plus rapide et sécurisé à l'orforglipron et à d'autres traitements'. Le groupe mettra en oeuvre l'IA, l'automatisation et la data pour optimiser les opérations et collaborera avec les universités locales pour former les futurs talents.
Ce développement, soutenu par des incitations locales, représente l'un des plus importants investissements pharmaceutiques aux États-Unis et devrait générer un fort effet multiplicateur sur l'économie de Houston.
Valeurs associées
|747,230 USD
|NYSE
|-1,02%
