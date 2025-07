Eli Lilly: va finaliser l'acquisition de Verve Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 16:35









Eli Lilly annonce la clôture de son offre publique visant l'ensemble des actions en circulation de Verve Therapeutics, à 10,50 $ en numéraire par action, assortie d'un droit de valeur conditionnelle (CVR) non négociable pouvant atteindre 3,00 $ par action, sous conditions.



L'offre, expirée comme prévu le 23 juillet 2025, n'a pas été prolongée.



Au total, 49 882 464 actions, représentant environ 55,7 % du capital, ont été valablement apportées. Toutes les conditions ayant été remplies, Lilly et sa filiale Ridgeway Acquisition Corporation procéderont rapidement au paiement.



La finalisation de l'opération est attendue le 25 juillet 2025, conformément à l'accord définitif conclu entre les parties.

































