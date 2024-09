Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: un cadre maison nommé directeur financier information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé lundi la nomination de Lucas Montarce au poste de directeur financier, en remplacement d'Anat Ashkenazi partie prendre cet été la direction financière d'Alphabet (Google).



Lucas Montarce - qui avait rejoint le laboratoire pharmaceutique américain en 2001 - a occupé depuis de nombreux postes à responsabilité chez Lilly, notamment en tant que directeur financier de l'ancienne filiale de santé animale Elanco.



D'origine argentine, le cadre exerçait jusqu'ici les fonctions de vice-président et de directeur pour l'Espagne, le Portugal et la Grèce.



David A. Ricks, le PDG du groupe, souligne que sa nomination intervient après un processus de recherche poussé ayant englobé les métiers de la santé, mais aussi de la technologie et de l'industrie en général.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 903,17 USD NYSE 0,00%