 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 796,50
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly souligne l'efficacité de l'orforglipron par rapport au sémaglutide oral
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 17:25

Eli Lilly annonce que son traitement oral orforglipron a montré de meilleurs résultats que le sémaglutide oral dans le cadre d'un essai de phase III (ACHIEVE-3) mené sur 1698 patients atteints de diabète de type 2.

Après 52 semaines, l'orforglipron a réduit l'HbA1c jusqu'à 2,2% contre 1,4% pour le sémaglutide. Avec la dose la plus élevée, 37,1% des patients ont atteint une glycémie quasi normale, contre 12,5% sous sémaglutide.

Pour rappel, l'HbA1c est une hémoglobine glyquée et constitue un indicateur du taux moyen de sucre dans le sang.

Les patients ont aussi perdu davantage de poids : -9,2% en moyenne avec l'orforglipron, contre -5,3% avec le sémaglutide. Le profil de sécurité reste conforme aux études précédentes. Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation en 2026.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
770,270 USD NYSE +0,77%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank