Eli Lilly souligne l'efficacité de l'orforglipron par rapport au sémaglutide oral
Après 52 semaines, l'orforglipron a réduit l'HbA1c jusqu'à 2,2% contre 1,4% pour le sémaglutide. Avec la dose la plus élevée, 37,1% des patients ont atteint une glycémie quasi normale, contre 12,5% sous sémaglutide.
Pour rappel, l'HbA1c est une hémoglobine glyquée et constitue un indicateur du taux moyen de sucre dans le sang.
Les patients ont aussi perdu davantage de poids : -9,2% en moyenne avec l'orforglipron, contre -5,3% avec le sémaglutide. Le profil de sécurité reste conforme aux études précédentes. Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation en 2026.
