Eli Lilly signe un accord pour la thérapie génique de MeiraGTx pour une maladie oculaire grave

MeiraGTx Holdings MGTX.O a signé un accord avec Eli Lilly LLY.N , d'une valeur potentielle de plus de 475 millions de dollars, accordant au géant pharmaceutique les droits sur sa thérapie génique expérimentale pour une maladie héréditaire rare qui entraîne une perte de vision sévère dès la naissance.

Les actions du développeur de thérapie génique ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 9,55 dollars dans les transactions de pré-marché lundi après la nouvelle.

Dans le cadre de cet accord, MeiraGTx recevra un paiement initial de 75 millions de dollars et potentiellement plus de 400 millions de dollars supplémentaires sous forme de paiements d'étape. MeiraGTx pourra également recevoir des redevances échelonnées sur les produits sous licence.

Il s'agit du dernier effort de Lilly pour exploiter le marché des traitements oculaires et renforcer son orientation vers les thérapies géniques, après avoir signé un accord évalué à 261,7 millions de dollars pour acheter le développeur de thérapies géniques Adverum Biotechnologies ADVM.O en octobre. Adverum développe une injection oculaire pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une cause majeure de cécité chez les personnes âgées.

La thérapie expérimentale de MeiraGTx, AAV-AIPL1, est étudiée pour traiter l'une des formes les plus sévères de l'amaurose congénitale de Leber 4, causée par des mutations du gène AIPL1, et est administrée par injection sous-rétinienne aux enfants.

Par une administration unique, l'AAV-AIPL1 est conçu pour délivrer des copies fonctionnelles du gène AIPL1 aux photorécepteurs de la rétine, afin de restaurer la vision.

Lilly recevra également les droits exclusifs mondiaux sur les technologies de thérapie génique de MeiraGTx utilisées en ophtalmologie et obtiendra certains droits sur sa technologie propriétaire de riboswitch utilisée pour l'édition de gènes dans l'œil.