 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 058,05
+1,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly signe un accord pour la thérapie génique de MeiraGTx pour une maladie oculaire grave
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MeiraGTx Holdings MGTX.O a signé un accord avec Eli Lilly LLY.N , d'une valeur potentielle de plus de 475 millions de dollars, accordant au géant pharmaceutique les droits sur sa thérapie génique expérimentale pour une maladie héréditaire rare qui entraîne une perte de vision sévère dès la naissance.

Les actions du développeur de thérapie génique ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 9,55 dollars dans les transactions de pré-marché lundi après la nouvelle.

Dans le cadre de cet accord, MeiraGTx recevra un paiement initial de 75 millions de dollars et potentiellement plus de 400 millions de dollars supplémentaires sous forme de paiements d'étape. MeiraGTx pourra également recevoir des redevances échelonnées sur les produits sous licence.

Il s'agit du dernier effort de Lilly pour exploiter le marché des traitements oculaires et renforcer son orientation vers les thérapies géniques, après avoir signé un accord évalué à 261,7 millions de dollars pour acheter le développeur de thérapies géniques Adverum Biotechnologies ADVM.O en octobre. Adverum développe une injection oculaire pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une cause majeure de cécité chez les personnes âgées.

La thérapie expérimentale de MeiraGTx, AAV-AIPL1, est étudiée pour traiter l'une des formes les plus sévères de l'amaurose congénitale de Leber 4, causée par des mutations du gène AIPL1, et est administrée par injection sous-rétinienne aux enfants.

Par une administration unique, l'AAV-AIPL1 est conçu pour délivrer des copies fonctionnelles du gène AIPL1 aux photorécepteurs de la rétine, afin de restaurer la vision.

Lilly recevra également les droits exclusifs mondiaux sur les technologies de thérapie génique de MeiraGTx utilisées en ophtalmologie et obtiendra certains droits sur sa technologie propriétaire de riboswitch utilisée pour l'édition de gènes dans l'œil.

Valeurs associées

ADVERM BTCHNLGS
4,3200 USD NASDAQ 0,00%
ELI LILLY & CO
924,070 USD NYSE 0,00%
MEIRAGTX
8,4700 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Ã©vÃ©nement Ubisoft. (crédit photo : Ubisoft / )
    Les changements de recommandations : Ayvens, Ubisoft
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:50 

    * AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Un panneau indiquant Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette hausse grâce aux espoirs d'une fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:49 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Un Saoudien islamophobe jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 15:11 

    Le procès sous haute sécurité d'un Saoudien islamophobe, jugé pour l'attentat meurtrier du marché de Noël à Magdebourg (est de l'Allemagne) en décembre 2024, s'est ouvert lundi dans un contexte tendu, les fêtes de fin d'année approchant. Cette attaque à la voiture ... Lire la suite

  • Un centre électoral à Madrid, le 9 juin 2024 ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Face aux menaces d'ingérences russes, l'UE veut muscler ses aides aux médias
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:39 

    Mieux financer les médias, protéger l'organisation des élections... La Commission européenne va dévoiler mercredi son "bouclier démocratique", un ensemble de mesures destinées à contrer la "guerre d'influence" menée par la Russie en Europe. Dans ce document, consulté ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank