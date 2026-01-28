Eli Lilly signe un accord de 1,12 milliard de dollars avec l'entreprise privée d'édition de gènes Seamless

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mariam Sunny et Bhanvi Satija

Le fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N a signé un accord d'une valeur maximale de 1,12 milliard de dollars avec Seamless Therapeutics, a annoncé mercredi la startup basée en Allemagne, pour développer et commercialiser des traitements contre la perte d'audition en utilisant la plateforme d'édition de gènes de la biotech.

L'accord permettra à Lilly d'accéder à sa technologie propriétaire pour concevoir des enzymes spécialement conçues pour corriger certaines mutations génétiques liées à la perte d'audition.

Ces enzymes, appelées recombinases programmables, sont conçues pour apporter des modifications importantes et précises à l'ADN à des endroits spécifiques, sans dépendre de la voie de réparation de l'ADN propre à la cellule.

Lilly supervisera le développement de ces enzymes depuis les essais précliniques jusqu'à la commercialisation.

L'accord est un "moyen pour nous de travailler avec la plateforme, avec un partenaire, tout en continuant notre propre programme interne", a déclaré Albert Seymour, directeur général de Seamless, lors d'un entretien avec Reuters. Il a ajouté que l'entreprise était ouverte à des partenariats similaires au-delà de Lilly.

La société a levé plus de 40 millions de dollars, a déclaré M. Seymour, ajoutant qu'en incluant le paiement initial de Lilly, elle était bien financée pour faire passer son premier médicament expérimental à des études de laboratoire d'ici la fin de l'année.

L'offre de Lilly, d'un montant de 1,12 milliard de dollars, comprend un paiement initial, le financement de la recherche et du développement, ainsi que des paiements futurs lorsque certaines étapes du développement et de la commercialisation auront été franchies.

Le fabricant de médicaments n'a cessé de constituer un portefeuille de médicaments génétiques pour de multiples maladies, par le biais d'acquisitions et de partenariats, alors qu'il cherche à se développer au-delà de ses médicaments à succès pour la perte de poids et le diabète, le Zepbound et le Mounjaro.

Lilly a déboursé 1,3 milliard de dollars l'année dernière pour acheter Verve Therapeutics et développer des thérapies d'édition génétique pour réduire l'hypercholestérolémie chez les personnes souffrant de maladies cardiaques.

Elle a également acquis Akouos en 2022 dans le cadre d'un rachat de 487 millions de dollars afin d'avoir accès à sa thérapie génique candidate pour la perte d'audition. Cette thérapie a permis de rétablir l'audition chez des enfants lors d'un essai à un stade précoce ou intermédiaire en 2024.