Eli Lilly s'attend à ce que la FDA américaine approuve son médicament oral contre l'obésité en mars 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N s'attend à ce que la Food and Drug Administration américaine approuve son médicament oral expérimental contre l'obésité, l'orforglipron, d'ici mars 2026, a déclaré son directeur général jeudi.