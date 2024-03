Eli Lilly s'allie à Amazon pour la livraison de médicaments à domicile

(AOF) - Amazon annonce que Eli Lilly a choisi son service Amazon Pharmacy comme option de distribution, permettant aux patients de bénéficier d'une livraison rapide et gratuite de médicaments et d'un accès 24h/24 et 7j/7 aux pharmaciens. Pour aider les patients traités pour le diabète, l'obésité et la migraine, Amazon Pharmacy propose désormais la livraison à domicile de certains médicaments via LillyDirect, précise le groupe américain.