 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 130,44
-0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, estimant que la demande de médicaments amaigrissants reste soutenue
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'ensemble de l'année, misant sur une hausse de la demande pour ses médicaments GLP-1 à succès.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à gagner 23,00 $ à 23,70 $ par action sur une base ajustée cette année, par rapport à sa prévision précédente d'un bénéfice de 21,75 $ à 23,00 $ par action.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 22,18 dollars par action pour 2025.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
814,060 USD NYSE -0,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank