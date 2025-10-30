Eli Lilly revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, estimant que la demande de médicaments amaigrissants reste soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'ensemble de l'année, misant sur une hausse de la demande pour ses médicaments GLP-1 à succès.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à gagner 23,00 $ à 23,70 $ par action sur une base ajustée cette année, par rapport à sa prévision précédente d'un bénéfice de 21,75 $ à 23,00 $ par action.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 22,18 dollars par action pour 2025.