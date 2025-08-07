Eli Lilly revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la force de son médicament contre la perte de poids

Eli Lilly LLY.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, misant sur une hausse de la demande pour son médicament phare contre la perte de poids, le Zepbound, alors qu'il cible de nouveaux marchés et cherche à prendre plus de parts au Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

La société prévoit maintenant de gagner entre 21,75 et 23 dollars par action sur une base ajustée cette année, par rapport à sa prévision précédente de 20,78 à 22,28 dollars par action.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 21,74 dollars par action pour 2025, selon les données compilées par LSEG.