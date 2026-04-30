Eli Lilly revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la demande soutenue pour ses médicaments amaigrissants

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Eli Lilly LLY.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour ses médicaments contre l'obésité et le diabète, Zepbound et Mounjaro.

Lilly prévoit de réaliser un bénéfice ajusté par action compris entre 35,50 et 37,00 dollars cette année, contre une prévision antérieure de 33,50 à 35 dollars par action.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient sur un bénéfice de 34,55 dollars par action pour 2026.