Eli Lilly : résultats prometteurs d'un traitement contre le diabète et l'obésité

(AOF) - Eli Lilly a dévoilé les premiers résultats positifs de l'étude de phase III ACHIEVE-1. Cette dernière devait évaluer l'innocuité et l'efficacité du candidat-médicament orforglipiron par rapport à un placebo chez des adultes atteints de diabète de type 2 et présentant un contrôle glycémique inadéquat. Le critère d'évaluation principal a été atteint, de même que plusieurs critères secondaires, comme une perte de poids moyenne de 7,9 % (environ 7,3kg) et une réduction du taux de glycémie à la dose la plus élevée du orforglipiron.

Les effets indésirables les plus fréquents de ce traitement étaient d'ordre gastro-intestinal et la plupart du temps d'intensité légère à modérée.

Le laboratoire doit encore présenter de nouveaux résultats concernant ce traitement plus tard cette année et prévoit de soumettre l'autorisation de mise sur le marché de ce candidat-médicament pour la gestion du poids d'ici à la fin 2025, tandis que la soumission pour le traitement du diabète de type 2 est prévue en 2026.